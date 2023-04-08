A Millî Takım'ın yıldızı Orkun Kökçü, yaz transfer döneminde seviye atlamaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yolunda olan Arsenal, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Daily Express'te yer alan habere göre Londra ekibi, Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak istiyor.

Haberde, Hollanda takımının A Millî Takım orta sahası için bu yaz bir hamle yağabileceği bildiriliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 12 gol atan ve Eredivisie liderinin kaptanı olan 22 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde seviye atlamaya hazır.

Ayrıca haberde, Orkun'un oyun tarzıyla geçmişte Ballon d'Or kazanan Luka Modric'e benzetildiğine de vurgu yapılıyor.

Öte yandan Arsenal'in dışında Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Brighton'ın da Orkun'un peşinde olduğu bildiriliyor.

Orkun Kökçü'yü ne bekliyor?

Ligde lider olan Feyenoord, 28. hafta mücadelesinde 9 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Waalwijk'i konuk edecek.

Orkun Kökçü ve arkadaşları daha sonra 13 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında AS Roma'yı konuk edecek.

Orkun, iki maçta da takımın en büyük kozlarından biri olacak.