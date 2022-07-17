İspanyol hoca, Brezilyalı yıldızın şu ana kadarki görüntüsünden çok memnun.

Gabriel Jesus'un, Everton'a karşı gösterdiği performansından memnun olan Mikel Arteta'ya göre, Brezilyalı oyuncu hücum hattında kaos yaratıyor.

Jesus, cumartesi günü Baltimore'da Everton'ı 2-0 yendikleri karşılaşmada Topçular için oynadığı ikinci maçta üçüncü golünü attı.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'in kendisine yaptığı 53 milyon Dolar'lık yatırımın karşılığını şimdiden vermeye başladı ve Arteta, oyuncusunun takıma getirdiği liderlik becerilerinden de memnun kaldı.

Arteta, Jesus'un Arsenal'deki etkisini selamlıyor

Jesus, geçen hafta Nürnberg'e karşı ilk maçında iki gol attı ve Everton'a karşı yırtıcı içgüdülerini bir kez daha gösterdi.

Ve harika bir vuruşun ardından, topu kalenin çatısına adeta çiviledi.

25 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in ikinci maçında Bukayo Saka'ya asist yaptı ve Arteta, maçtan sonra takıma kazandırmak için çok uğraştığı forveti için övgü dolu sözler söyledi.

Topçular'ın patronu, kulüp medyasına şu ifadeleri kullandı:

"Jesus, kaos yaratıyor, belirsizlik yaratıyor ve her zaman oyunun içinde.

"O her zaman topu size atmak için orada, her zaman kalenin önünde bekliyor.

"O gerçek bir tehdit ve ihtiyacımız olan da bu. Topu verdiğimiz anda hemen aktif oluyor, baskı kuruyor ve takımını arkasına alıyor.

"Birçok liderlik becerisine sahip, takım arkadaşlarıyla ne yaptığını hemen görebiliyorum ve o bizim istediğimiz tipte bir adam."

Arsenal için sırada ne var?

Topçular, sezon öncesi Amerika turunda 24 Temmuz'da Florida Kupası final maçına çıkacak ve daha önce, 21 Temmuz'da Orlando City ve Chelsea ile karşılaşacak.

Arsenal ayrıca, 5 Ağustos'ta Crystal Palace ile oynayacağı Premier Lig açılış maçından önce Sevilla ile hazırlık mücadelesine çıkacak.

Daha fazası için:

Paris Saint-Germain yeni patronu Christophe Galtier, Neymar hakkında konuştu: "Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor"