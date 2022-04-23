Arsenal menajeri Mikel Arteta, Mohamed Elneny'nin cumartesi günü Manchester United'a karşı oynayacakları Premier Lig karşılaşması öncesinde Topçular için son derece önemli bir oyuncu olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Arteta döneminde takımda forma şansı bulmak için mücadele ederken çarşamba günü ilk 11’de başladı.

Kuzey Londra ekibi, Stamford Bridge'de Chelsea'yi 4-2 yenerken Mısırlı orta sahanın da takımına büyük bir katkısı vardı.

Arteta, Elneny’nin oynama şansı bulduğu her anı çok iyi değerlendirdiğini söyleyerek oyuncusuna övgüler yağdırdı.

Ne söylendi?

Arteta, kulübün resmi internet sitesine verdiği demeçte, "Benim için kadromdaki en önemli oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim.

“Ona oynama şansı verdiğimde, yaptıkları gerçekten inanılmaz. Ayrıca, oynamadığı zamanlarda da takım için gayet önemli bir oyuncu.

"O, olağanüstü bir insan ve bazen futbolculara hak ettikleri övgüleri vermek zorundasınız” dedi.

Arteta’ya ayrıca, geçtiğimiz yaz transfer döneminde takımda kalması için Elneny’i ikna edip etmediği soruldu.

"Yaz mevsiminde, o dönemki kadromuzda başka bir oyuncunun gitmesine izin veremeyeceğimi anlamıştı. "Sonuçta bu dengeyi sağlamak kolay değil.

“Elneny gibi oyuncular daha tecrübeli bir futbolcuya dönüştüklerinin farkındalar ve ben de bu tip oyuncuların takım için önemli olabileceğini düşündüm."

“Onunla olduğum için çok mutluyum"

Mısırlı futbolcunun kulüpte yeni bir anlaşma imzalayıp imzalamayacağına dair ise Arteta, "Sezon sonunda başka bir görüşme yapacağımız konusunda şimdilik bir şey söyleyemem.

“Bu şimdilik başka bir konu ve neler olacağını göreceğiz.

“Onunla olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu” dedi.

Elneny'nin performansı

Mevcut ligde, Elneny sekiz maçta görev yaparken 260 dakika forma şansı buldu.

32 maçın ikisinde ilk 11 başlayan Mısırlı orta saha, altı kez yedek olarak sonradan oyuna dahil oldu.

Geçen sezon Premier Ligi'de Arsenal formasını 23 kez giyen Elneny, takımına bir gol katkısında bulunmuştu.

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadığı ve toplamda 27 lig maçına çıktığı 2019-20 sezonunda ise bir gol atıp üç asistlik performans sergilemişti.

2020 yılının ağustos ayında yeniden Londra’ya dönen Mısırlı futbolcu, oynadığı futbolla Siyah-Beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

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