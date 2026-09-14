Arsenal İtalya'dan bomba bir transferin peşinde: En büyük engel Real Madrid

Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, Arsenal'in gelecek ocak ayında kadrosuna katmak amacıyla Como'nun yıldızı Nico Paz'ı takip ettiğini belirtti.

Ancak Arsenal, Arjantinli milli oyuncunun peşindeki bu girişiminde büyük bir engelle karşılaşabilir; zira Real Madrid, oyuncunun geleceği üzerinde büyük bir kontrole sahip.

22 yaşındaki Paz, 2024 yılında Santiago Bernabéu'dan Como'ya ayrılmasından bu yana kendini İtalya Serie A'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kanıtladı.

"The Sun" gazetesine göre, Arsenal ofansif orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor ve gelecek ocak ayında ona yönelik bir hamle yapabilir.

Bununla birlikte, Real Madrid, 2027 yazında yürürlüğe girecek olan 68,7 milyon sterlinlik bir geri satın alma opsiyonuna sahip.

Bu, İspanyol devinin, eski akademi yıldızının başka bir yere transfer olmasına izin vermek yerine onu Madrid'e geri getirebileceği anlamına geliyor.

Paz, İtalya'da geçirdiği bir başka etkileyici sezonun ardından geleceğine dair spekülasyonlara rağmen bu yaz Como'da kalmayı tercih etti.

Real Madrid'in başlangıçta onu yaklaşık 9 milyon sterlin karşılığında geri getirme opsiyonu vardı, ancak bu opsiyonu kullanmama kararı aldı.

Bunun yerine, aktarılanlara göre Como, oyuncunun tam kontrolü için 51,5 milyon sterlin ödedi; Real Madrid ise gelecek yaz için 70 milyon sterlin değerinde yeni bir geri satın alma opsiyonu elde etti.

Bu düzenleme, Arsenal'in Paz'ın peşindeki girişiminin nihayetinde Real Madrid'in Paz'ın Bernabéu'ya dönmesini isteyip istemeyeceğine karar vermesine bağlı olabileceği anlamına geliyor.

Real Madrid ayrıca Paz'ı elinde tutmaya ya da orta saha oyuncusuyla ilgilenen diğer kulüplerden gelen teklifleri dinlemeye karar vermeden önce opsiyonunu da kullanacak.

Paz'ın kendisi de İtalya'da kalmaya istekliydi; eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu Cesc Fàbregas'ın yönetimi altında burada parladı.

Real Madrid, oyuncunun Como'da kalma kararının "bizzat oyuncunun talebi üzerine" alındığını doğruladı.

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Arjantin'in yıldızı, Fàbregas'ın takımında kilit bir figür haline geldi ve Como'yu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımaya yardımcı oldu.

Paz, 2024-2025 sezonunda Serie A'da oynadığı 35 maçta altı gol atıp 8 asist yaptı.

Ardından geçen sezon bir hamle daha yaparak muazzam bir adım attı ve ligde oynadığı bir başka 35 maçta 12 gol ve altı asistlik bir performans sergiledi.

Eski Real Madrid oyuncusu bu sezon gol hesabını daha şimdiden açtı ve Como'nun Genoa karşısında aldığı 4-1'lik galibiyette muhteşem bir gol attı.

Paz aynı zamanda Como'da 10 numaralı formayı giyiyor ve İtalyan kulübüyle Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor.