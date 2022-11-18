Arsenal'in yıldızı Martin Ödegaard: "Haaland çok komik"

23 yaşındaki orta saha, vatandaşı Erling Haaland ile iyi bir ilişkisinin olduğunu bildiriyor.

Martin Ödegaard ve Erling Haaland, aralarında özel bir bağa sahip olan oyuncular. Her ikisi de Norveç için oynuyorlar ve sahadaki kimyaları, millî takımdayken kendisini belli ediyor.

Arsenal orta saha oyuncusu, iyi anlaştığı Manchester City yıldızı Haaland'ın soyunma odasındaki en yakın arkadaşlarından biri olduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Ödegaard, BT Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Başından beri iyi bir bağımız var. O komik bir adam! Millî takımda en çok vakit geçirdiğim oyunculardan biri."

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Arsenal kaptanı daha önce Haaland'ı yaz aylarında Manchester City yerine Mikel Arteta'nın ekibine çağırdı ve onu ikna etmeye çalıştı.

Ancak bu konuda pek başarılı olamayan Norveçli, şu yorumu yaptı:

"Evet, denedim! Arsenal taraftarları, onunla yan yana olan fotoğraflarımızı paylaştı ve bunları ona gönderdim.

"Uğraştım ancak ne yazık ki bu çabam yeterli olmadı. Sadece güldü. O komik bir adam."

Haaland ve Ödegaard için sırada ne var?

2022 Dünya Kupası'na katılamayan Norveç, 20 Kasım'da hazırlık maçında Finlandiya'yı konuk edecek. Bu iki oyuncunun da ilk 11'de olması muhtemel.