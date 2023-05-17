Pazar günkü Brighton maçında ayak bileği bağında hasar oluşan Gabriel Martinelli, Arsenal'in kalan iki Premier Lig maçını kaçıracak.

Martinelli, Brighton maçında sakatlandı

20 dakika oyunda kalabildi

Ayak bileğinden sakatlanarak sezonu kapattı

NE OLDU? Brezilyalı oyuncu, Kaoru Mitoma ile çarpıştıktan sonra bir darbe de Moises Caicedo'dan aldı ve sadece 20 dakika sahada kalıp sakatlanarak oyundan çıktı. Sağlık ekibinin başkanı Gary O'Driscoll'un maçtan sonra olumlu bir açıklama yapmasına rağmen The Athletic'ten David Ornstein, Martinelli'nin sezonu kapattığını bildirdi.

BÜYÜK RESİM: Haber, şampiyonluk yarışında geride kalan Kuzey Londra kulübü için bir başka büyük darbe oldu. Sezonun geri kalanında William Saliba ve Oleksandr Zinchenko'nun sakatlıklarıyla da boğuşan Arsenal, pazar günü Brighton'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını neredeyse sıfırladı.

Mikel Arteta'nın cumartesi akşamı deplasmanda Nottingham Forest ile oynanacak maçta Martinelli'nin yerine Leandro Trossard'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

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ARSENAL'İ NE BEKLİYOR? Arsenal, Premier Lig sezonunun sondan bir önceki maçında cumartesi akşamı Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.