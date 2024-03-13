Arsenal’in santrfor transferi için öncelikli adayı Sporting Lizbon’un golcüsü Viktor Gyokeres

Premier Lig’de şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Arsenal, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu hazırlıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Porto’yu penaltı atışları sonrasında eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Arsenal’de önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmaları hız kazandı. Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Mikel Arteta’nın astronomik bir transfer harekatına hazırlandığı öne sürüldü.

Hem Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren hem de Premier Lig’de zirvede yer alan Londra kulübü, TEAMtalk’ta yer alan habere göre tüm iddialara rağmen Ivan Toney için pek de istekli değil. Mart ayında 28 yaşına girecek golcü oyuncunun verilen paraya değip değmeyeceği konusunda kuşkuları bulunan Arsenal yönetimi, yıldız oyuncunun oyun tarzının takıma uygun olup olmadığını da sorguluyor.

Haaland'dan çok gol attı!

Football Transfers’te yer alan habere göre bu sezon Sporting Lizbon formasıyla attığı gollerle Portekiz’i kasıp kavuran Viktor Gyokeres’i öncelikli golcü adayı olarak belirleyen Arsenal, bu oyuncunun her iki kanatta da oynayabilecek olmasından ötürü oldukça istekli. 25 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğünün takıma taktiksel bir esneklik katacağına inanan teknik direktör Mikel Arteta da bu transfere onay verirken, bu sezon 37 maça 33 gol ve 12 asist sığdıran Gyokeres kalitesini ispatladı.

Dünyanın bir numaralı santrforu olarak kabul edilen Erling Haaland’ın 33 maçta 29 gol attığı düşünüldüğünde Gyokeres’in seviyesinin Arsenal taraftarlarını heyecanlandırması kaçınılmaz görünüyor. Geçtiğimiz yaz Sporting’e 24 milyon euro karşılığında transfer olan golcü oyuncunun kontratında 100 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor. Gyokeres’in