Galatasaray'ın genç beki Sacha Boey, her geçen gün Arsenal'a biraz daha yaklaşıyor.

NE OLDU? Kaliteli bir sağ bek arayan Arsenal, Galatasaray'ın defans oyuncusunu yaz hedeflerinden biri olarak belirledi.

The Times'a göre Sarı-Kırmızılı ekip, 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Sterlin'lik bir transfer ücreti talep ediyor.

BÜYÜK RESİM: Arsenal, William Saliba ve Takehiro Tomiyasu gibi önemli oyuncularını sakatlıklardan dolayı kaybettikten sonra bu sezon arka hattını güçlendirmeye çalışacak.

Manchester City'ye karşı şampiyonluk yarışının kaybedilmesinde sakatlıkların da büyük payı olduğu düşünülüyor ve Boey'in takıma dahil olmasıyla kadroda genişlik olacak.

VE DAHA FAZLASI: Daha önce, Kuzey Londra ekibinin şu anda Bayern Münih'te kiralık olan Manchester City'nin oyuncusu Joao Cancelo için bir transfer hamlesi yapacağı konuşuluyordu.

Ancak Portekizli defans oyuncusunu almayı istiyorlarsa İspanyol devi Barcelona ile rekabet etmek zorunda kalacaklar.

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ARSENAL İÇİN SIRADA NE VAR? Mikel Arteta'nın ekibi, sezonu şampiyon bitirmeye yaklaşsa da City buna izin vermedi.

Ancak, gelecek sezon daha fazla tecrübe kazanarak ipi göğüslemek istiyorlar.