Kuzey İrlanda Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Kenny Shiels, yaptığı açıklamaların ardından Arsenal'ın eski forveti Ian Wright tarafından eleştirildi.

Wright, Kuzey İrlanda'nın İngiltere'ye 5-0 mağlup olmasının ardından tecrübeli menajerin açıklamalarını “aptalca” bulduğunu açıkladı.

Kuzey İrlanda'nın gelecek yıl Dünya Kupası'na katılma umutları, grupta üçüncü ve ikinci Avusturya'nın altı puan gerisinde yer aldıkları için sona erdi.

Shiels, İngiltere ile olan maçlarında üstün olan taraf olduklarını düşünürken oyuncuların, "duygusal dengesizliği" nedeniyle kritik ikinci golü yediklerini vurguladı.

Ne söylendi?

Shiels, gazetecilere şunları söyledi: "2-0 olana kadar uzun süre onlardan daha iyi oynadık.

“Onlar gol atmadan öncesine kadar ne yapacaklarını tam olarak biliyorduk. Bunun hakkında konuştuk.

"Kadınlar maçında 2-0 öne geçmenin psikolojisini görene kadar zaman zaman bizi açmak için biraz zorlandıklarını hissettim.

“Çok çok kısa bir zaman diliminde ikinci golü yedik.

"Kadın oyununa baktığımızda, kadınların erkeklerden daha duygusal olduğunu görmemiz mümkün.

"Yani, pek iyi gitmeyen anlarda bir gol yediğinizde bazı şeyler karışabiliyor.

“1-0 geriye düştüğümüzde, bu duygusal dengesizliği kafalarından çıkarmaları için zaman vermeye çalıştık.

"Bu bizim sorunumuz. Sadece Kuzey İrlanda'da değil, dünyadaki tüm ülkelerde durum tam anlamıyla böyle oluyor."

“Aptalca konuşuyor”

İngiltere formasını 33 kez giyen Arsenal’ın eski oyuncusu Wright, Shiels'ın yorumlarını sosyal medyadan kınadı.

Wright, ”Kenny Shiels aptalca konuşuyor! Duygusal kadınlardan bahsediyor!

“Sahada kaç kez ağladığımı görmedi mi?” yazarak Shiels’in görüşlerine katılmadığını vurguladı.

Kuzey İrlanda ve İngiltere için sırada ne var?

İki takım, bu yıl İngiltere'de oynanacak olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına devam edecek.

İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avusturya ve Norveç ile birlikte aynı grupta yer alıyor.

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