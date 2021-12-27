Arsenal’in gençleri durdurulamıyor: Son 5 maçta alınan 5 galibiyette 19 gol atıp 2 gol yediler!

Sezona istediği gibi başlayamayan Arsenal, son dönemde aldığı sonuçlar ve oynadığı futbolla dikkat çekiyor.

Tüm kulvarlarda son 5 maçını kazanan Londra ekibi, bu süreçte 19 gol atıp sadece iki gol yedi. Ayrıca art arda son iki karşılaşmasını da 5 gol ile kazanan Arteta'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi potasında da iddialı bir konumda bulunuyor. Topçular, maç fazlasıyla da olsa ezeli rakibi Tottenham'ın 6 puan önünde 4. sırada yer alıyor.

Gençler parıldıyor

Son dönemde çıkışa geçen Arsenal'de genç futbolcuların formu ise dikkatlerden kaçmadı. Londra ekibi; Martin Odegaard, Bukayo Saka, Martinelli ve Emile Smith Rowe gibi oldukça genç isimlerden katkı alıyor.

İngilizlerin büyük umutlar beslediği ve henüz 20 yaşındaki Saka, bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol atıp 4 de asist yaptı. Öte yandan Arsenal'in genç 10 numarası Emile Smith Rowe ise skor katkısı ile ön plana çıkıyor. İngiliz genç 10 numara, takımının 8 gol ile en golcü ismi konumunda. Sezon başında Sheffield United’dan 28 milyon Euro’ya transfer edilen 23 yaşındaki kaleci Ramsdale, 19 Premier Lig maçının 9’unda kalesini gole kapatarak İngiltere Milli Takımı’nın kalesini devralmak adına önemli bir adım atmış bulunuyor.