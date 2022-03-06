Arsenal’dan Barcelona’ya transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, kendisini evinde hissettiğini söyleyerek Topçuları tamamen aklından atmış gibi görünüyor.

Gabonlu forvet, Arsenal menajeri Mikel Arteta tarafından disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı ve karşılıklı anlaşarak İspanya’nın yolunu tuttu.

Barcelona ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Aubameyang, yeni kulübünde kendisini oldukça iyi hissediyor.

Gabonlu oyuncu, özellikle Arsenal’daki son günlerinde transfer döneminin sonlarına doğru yaklaşırken büyük bir belirsizlik içerisindeydi.

Ne söylendi?

Bein Sports France'a konuşan Aubameyang, "Xavi ile her şey çok iyi gidiyor.

“O bir efsane ve kulübe çok şey katmak için elinden gelenin en iyisini yapacak.

“Barcelona her konuda önde olmayı hak ediyor ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

“Kendimi evimde hissediyorum. Ben zaten anne tarafımdan İspanyol olduğum için alışmam çok kolay oldu.

“Büyükbabam Atletico'luydu ve şu anda eminim ki benimle gurur duyuyordur.

“Burada benim için çok iyi bir rekabet var ve niteliklerimi kullanacağıma inanıyorum.

“Camp Nou’yu çok seviyorum, kesinlikle büyülü bir stadyum. Orada oynamaktan dolayı büyük bir keyif alıyorum” dedi.

Arsenal performansı

Aubameyang, Arsenal formasıyla 163 maçta 92 gol attı, ancak Mikel Arteta tarafından kaptanlıktan alındıktan sonra Emirates Stadyumu’nda üzerine kara bir bulut çöktü.

Topçular için son maçına 6 Aralık'ta çıktı ve o ay sonunda disiplin sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

32 yaşındaki oyuncu, Barcelona'daki dördüncü maçında Valencia'ya karşı hat-trick yaptı ve bunu Napoli ve Athletic Bilbao'ya attığı goller takip etti.

Aubameyang, Nou Camp’a transfer olmadan önce PSG ve İtalya'daki bir kulüple temas kurduğunu da röportajında doğruladı.

Gabonlu yıldız; katalan kulübü için çıktığı ilk altı maçta beş gol atarak Barcelona'da güçlü bir başlangıç yaptı.

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