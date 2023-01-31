Attığı gollerle Ligue 1'de gol krallığı yarışı veren İngiliz yıldız, gelecek sezon Arsenal kadrosunda yer alabilir.

Arsenal'in Ligue 1 takımlarından Reims'e kiraladığı 21 yaşındaki golcüsü Folarin Balogun performansıyla göz kamaştırırken, PSG karşısında 90+6'da attığı golle adından bir kez daha söz ettirdi. Reims formasıyla çıktığı 19 maçta 11 gol atan Balogun, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Neymar'ın sadece iki gol gerisinde yer alırken çok sayıda takımdan da ilgi gördü.

10 yaşından bu yana kuzey Londra kulübünde oynayan Balogun, takımıyla 2021 yılında uzun süreli bir sözleşme imzalamıştı.

Henry'yi taklit etti

PSG maçından önce Thierry Henry ile konuşan ve gol sevincinde Fransız efsaneyi taklit eden Balogun, gelecek sezon Arsenal'de A takım kadrosunun bir parçası olursa Gabriel Jesus ve Eddie Nketiah ile forma rekabetine girecek.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü Arsenal altyapısında geçiren İngiliz oyuncu Premier Lig 2'de çıktığı 11 karşılaşmada 13 gol atarak altyapı liglerine fazla olduğunu ortaya koymuştu.

İngiltere U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Balogun, burada mücadele ettiği U21 Avrupa Şampiyonası'nda ise 10 maça çıkmış ve altı kez gol sevinci yaşamıştı.