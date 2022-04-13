Şampiyonlar Ligi, tarihin en iyi golcülerinden bazılarına ev sahipliği yaptı.

Avrupa'nın ve tartışmasız dünyanın önde gelen kulüp yarışması olarak, sayısız futbol ikonunun süslediği bir sahne olarak dikkat çekiyor.

Raul ve Andriy Shevchenko gibi çarpıcı golcüler 1990'lar ve 2000'ler boyunca lige hakim olurken, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gol atma sanatını yepyeni bir seviyeye taşıdı.

GOAL, 1955'teki ilk Avrupa Kupası'na kadar uzanan, yarışma tarihindeki tüm zamanların en çok gol atan oyuncularına göz atıyor.

Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi gol kralı kim?

Aşağıdaki tablomuzdan da görebileceğiniz gibi, Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi (Avrupa Kupası dahil) tarihinin en golcü futbolcusu. Onu ezeli rakibi Lionel Messi takip ediyor.

Bu ikili ile diğerleri arasında önemli bir uçurum var, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski üçüncü sırada bulunuyor.

Karim Benzema dördüncü sırada yer alırken Raul de ilk beş içerisinde sıralanıyor. Aralarında Ruud van Nistelrooy, Thomas Muller ve Thierry Henry gibi isimler de var.

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Kupası tüm zamanların en golcü 20 futbolcusu:



Sıralama Oyuncu Goller Maç Maç başına gol ortalaması 1 Cristiano Ronaldo 140 181 0.77 2 Lionel Messi 125 156 0.82 3 Robert Lewandowski 86 104 0.81 4 Karim Benzema 83 137 0.56 5 Raul 71 142 0.5 6 Ruud van Nistelrooy 56 73 0.77 7 Thomas Muller 52 132 0.38 8 Thierry Henry 50 112 0.45 =9 Alfredo di Stefano 49 58 0.84 =10 Andriy Shevchenko 48 100 0.63 =10 Zlatan Ibrahimovic 48 124 0.39 =12 Eusebio 46 65 0.71 =12 Filippo Inzaghi 46 81 0.57 14 Didier Drogba 44 92 0.48 15 Alessandro Del Piero 42 89 0.47 =16 Neymar 41 75 0.57 =16 Sergio Aguero 41 79 0.52 =18 Ferenc Puskas 36 41 0.85 =18 Mohamed Salah 36 66 0.55 20 Edinson Cavani 35 69 0.51

**Liste, 1955'ten günümüze kadar veriler dikkate alınarak hazırlandı.

**Kalın harflerle yazılmış oyuncular hala aktif

Tüm zamanların golcü listesini çoğunlukla, günümüz takvimine daha fazla kıta maçı ekleyen modern Şampiyonlar Ligi döneminde (1992 ve sonrası) oynayan oyunculardan oluşuyor.

Spesifik olarak, yukarıdaki listedeki 20 oyuncudan 15'i 1990'ların ortalarından itibaren oynadı.

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Öte yandan, buna rağmen Şampiyonlar Ligi öncesi dönemde (turnuva Avrupa Kupası olarak bilinirken) oynayan iki oyuncu hala öne çıkıyor, Real Madrid’in eski yıldızı Alfredo di Stefano ve Benfica’nın ikonu Eusebio ilk 10'da yer alıyor.

1950'ler ve 1960'larda Real Madrid adına parlayan Ferenc Puskas da ilk 20'de bulunuyor. Bayern Münih'in eski golcüsü Gerd Muller, Mohamed Salah'a elenmeden önce ilk 20'deydi.

Ancak, hiçbir oyuncu Gerd Muller'in olağanüstü oyun başına gol oranı olan 0.95'in yanına yaklaşamıyor.

Puskas, maç başına 0.85'lik gol oranı ile övülürken Di Stefano 0.84 oranında bulunuyor.

Messi'nin ise şu anda 0.8 gol ortalaması bulunuyor ki bu şüphesiz; modern çağın en iyi ortalaması olarak dikkat çekiyor.

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