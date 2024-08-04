Avrupa'nın en iyi beş liginden birine geri dönen Pepe, böylece kendini bir kez daha yüksek seviyede kanıtlama fırsatına sahip oldu.

Bonservisinin altında ezildi

Arsenal'e 72 milyon sterlinlik (92 milyon dolar) transferi her iki taraf için de iyi sonuçlanmamış olabilir ancak Pepe'nin hâlâ yetenekli ve verecek çok şeyi olan bir oyuncu olduğu açık.

Arsenal'de geçirdiği süre boyunca başarısız olarak görülmesine rağmen Pepe, Londra ekibi için 112 maça çıktı ve 48 gol katkısı kaydetti. Ayrıca Fildişi Sahili için çıktığı 46 maçta 10 gol attı.

Pepe kısa bir süre içerisinde Villarreal ile çalışmaya başlayacak. La Liga ekibi, 19 Ağustos'ta Atletico Madrid'e karşı iç saha mücadelesine başlamadan önce Borussia Dortmund ve Brighton ile oynayacak.