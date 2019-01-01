Arsenal, David Luiz'i renklerine bağladı
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kieran Tierney'nin ardından David Luiz'i de kadrosuna kattığını açıkladı.
9 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Premier Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Arsenal, 2016'dan bu yana rakiplerinden Chelsea forması giyen David Luiz'i 8.7 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Arsenal'da 23 numaralı formayı giyecek olan PSG'den eski öğrencisi David Luiz hakkında konuşan teknik direktör Unai Emery "David büyük bir tecrübeye sahip. Onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Savunma hattımıza güç katacaktır" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea ile 50 resmi maça çıkan David Luiz 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.