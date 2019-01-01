Arsenal, David Luiz'i renklerine bağladı

Arsenal, Premier Lig transfer döneminin son gününde David Luiz ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig ekiplerinden , Kieran Tierney'nin ardından David Luiz'i de kadrosuna kattığını açıkladı.

9 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Premier Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Arsenal, 2016'dan bu yana rakiplerinden forması giyen David Luiz'i 8.7 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

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Arsenal'da 23 numaralı formayı giyecek olan PSG'den eski öğrencisi David Luiz hakkında konuşan teknik direktör Unai Emery "David büyük bir tecrübeye sahip. Onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Savunma hattımıza güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon UEFA 'ni kazanan Chelsea ile 50 resmi maça çıkan David Luiz 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.