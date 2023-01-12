Premier Lig'de zirvede yer alan ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Arsenal'in CEO'su Vinai Venkatesham beklentileri karşılayacaklarının sinyallerini verdi. Mkyhalio Mudryk ve Youri Tielemans ile ilgilendiği bilinen Londra ekibinin para harcamaya hazır olduğunu belirten Venkatesham, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Kadroyu güçlendirmek için ne yapmamız gerektiğine dair çok net bir planımız var. Her transfer döneminde olduğu gibi fırsatları değerlendirmeye çalışacağız.

Teknik ve finansal açıdan atmamız gereken mantıklı bir adım olursa bunu değerlendireceğiz. Sahip olduğumuz kadrodan memnunuz ancak elbette bazı oyuncuların durumunu yakından takip ediyoruz.

Kadroyu güçlendirmek için uzun vadeli bir planımız var ve bu doğrultuda çalışmayı sürdüreceğiz"