Premier Lig'de zirvede yer alan ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Arsenal'in CEO'su Vinai Venkatesham beklentileri karşılayacaklarının sinyallerini verdi. Mkyhalio Mudryk ve Youri Tielemans ile ilgilendiği bilinen Londra ekibinin para harcamaya hazır olduğunu belirten Venkatesham, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Venkatesham ne söyledi?
"Kadroyu güçlendirmek için ne yapmamız gerektiğine dair çok net bir planımız var. Her transfer döneminde olduğu gibi fırsatları değerlendirmeye çalışacağız.
Teknik ve finansal açıdan atmamız gereken mantıklı bir adım olursa bunu değerlendireceğiz. Sahip olduğumuz kadrodan memnunuz ancak elbette bazı oyuncuların durumunu yakından takip ediyoruz.
Kadroyu güçlendirmek için uzun vadeli bir planımız var ve bu doğrultuda çalışmayı sürdüreceğiz"
2022 yazında Mikel Arteta'nın raporu doğrultusunda Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko ve Fabio Vieira gibi oyuncuları kadrosuna katan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City'nin beş puan önünde zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Arteta'nın takımı PSV Eindhoven, Bodo/Glimt ve Zürich'in olduğu grubu ilk sırada tamamlamıştı.