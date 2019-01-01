Arsenal, Cengiz Ünder'den vazgeçmiyor

Premier Lig ekibi Arsenal'in, Roma forması giyen Türk yıldız Cengiz Ünder'in peşini bırakmaya niyeti yok.

Medipol Başakşehir'den 13.4 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in talipleri peşini bırakmıyor.

Arsenal, Ocak ayından itibaren genç oyuncuyu yakından takibe almış ve maçlarını izlemek için oyuncu gözlemcileri göndermişti.

Calciomercato.com sitesinde yer alan habere göre Arsenal gözlemcileri, Mart ayında da genç oyuncuyu izlemek için tribünde yerlerini alacak.

Unai Emery'nin de ısrarla istediği genç isim için tek bir problem var; ekonomik sıkıntılar.

Roma ise Cengiz'i takımda tutup gelen tüm teklifleri beklemek ve en yüksek teklifi değerlendirmek istiyor.