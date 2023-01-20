Leandro Trossard'ın Brighton'dan Arsenal'e transfer olduğu cuma günü resmî olarak açıklandı.

NE OLDU? Belçikalı kanat oyuncusu, kulüpte geçirdiği üç buçuk yılın ardından 26 milyon sterlin (32.2 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile Arsenal'e katıldı. GOAL, Arsenal'in ilk etapta 21 milyon sterlin, bonuslarla birlikte ise toplamda 26 milyon sterlin daha ödeyeceğini bildiriyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Kuzey Londra ekibi, Premier Lig şampiyonluk mücadelesini güçlendirmek için 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı. Mikel Arteta'nın takımı, lig tablosunda beş puan farkla önde ve en yakın rakibi Manchester City ile bir maçı var.

NE SÖYLENDİ? Arsenal Menajeri Mikel Arteta, transferle ilgili şunları söyledi: "Leandro, yüksek teknik yeteneğe, zekâya ve Premier Lig'de ve uluslararası düzeyde büyük deneyime sahip çok yönlü bir oyuncu. Leandro, sezonun ikinci yarısına girerken kadromuzu güçlendiriyor ve hepimiz onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

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ARSENAL'İ NE BEKLİYOR? Trossard, Arsenal'in pazar günü Manchester United ile oynayacağı maçta Londra kulübünün formasını ilk kez giyebilir.