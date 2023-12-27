Arsenal, Bayern Münih’ten Matthijs de Ligt’i transfer etmek istiyor

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Londra ekibinin gündeminde Bayern’in Hollandalı stoperi var.

Bayern Münih’te son dönemde fazla forma şansı bulamayan Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in önümüzdeki transfer döneminde Premier Lig'e transfer olabileceği öne sürüldü. 2022 yazında 67 milyon euro karşılığında Juventus’tan ayrılan ve Bayern Münih’in yolunu tutan De Ligt’ın Premier Lig’de şampiyonluğu kovalayan Arsenal’in radarında olduğu öğrenildi.

Transfer olduğu günden bu yana Bayern formasıyla 54 maça çıkan ve dört gol atan 24 yaşındaki savunma oyuncusu The Athletic’te yer alan habere göre Arsenal’ın yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Arteta transfer istiyor

Ocak ayında bir savunma oyuncusu transfer etmek isteyen Arsenal’in Finansal Fair Play sorunları nedeniyle, şu ana kadar bonservisine 152 milyon euro ödenen De Ligt için yazın hamle yapması bekleniyor.

Declan Rice için yaptıkları yüksek harcamalar nedeniyle önümüzdeki transfer dönemlerinde daha ekonomik hamleler yapması gereken Arsenal’de teknik direktör Mikel Arteta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer ihtiyacına dikkat çekmişti. Kadrolarını güçlendirmeleri gerektiğini belirten Arteta, “Güçlü olmak için transfere her zaman açığız” demişti.