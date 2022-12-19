İtalyan futbolunun efsane teknik direktörü Arrigo Sacchi, Arjantin-Fransa finalinin ardından Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasından ötürü sevinç gözyaşları döktöüğünü söyledi.

İtalya'yı 1994 Dünya Kupası'nda finale taşıyan Sacchi ancak penaltılarla kaybeden Sacchi, kupanın Messi'nin kariyeri için bir ödül olduğunu söyledi.

"Öncelikle bir itirafta bulunayım: Messi Dünya Kupası'nı göğe yükselttiğinde gözlerim yaşarla ıslanmıştı.

Barcelona'da kazandıklarını, harika çalımlarını ve Ballon d'Or ödüllerini düşündüm ama yenemeyeceği bir lanet vardı.

Arjantin Milli Takımı ile en çok aranan kupayı kazanamamıştı. Bu yüzden Messi kupayı kaldırdığında duygulandım.

Hayat cömerttir, futbolda öyle. Çoğu zaman size uğruna çalıştığınız şeyleri geri verir. Messi umut ve duygu verdi, ter döktü ve çok çalıştı.

Bu Dünya Kupası bütün bir kariyerin ödülü.

Milyarlarca insan televizyon karşısında mahsur kalarak çok keyifli anlar yaşadı bu futbol için büyük bir zafer. Messi'nin mutluluğu milyonlarca insanın mutluluğu oldu"