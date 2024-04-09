Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola’nın ortak özelliğini açıkladı

İtalyan futbolunun efsane ismi Arrigo Sacchi, Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevu öncesinde heyecanını gizlemedi.

Efsanevi İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi, Real Madrid ve Manchester City arasında bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde 'dostları' Carlo Ancelotti ve Guardiola'yı övdü ve birçok teknik direktörün bu iki ismi anlamadığını söyledi. Her iki takımın da taraftarlarını eğlendirmeye öncelik verdiğini belirten Sacchi, Sacchi, Real Madrid'in bu sezon sakatlıklar ve cezalarla uğraştığını ancak Ancelotti'nin asla cesaretinin kırılmadığını belirtti.

Ayrıntılara dikkat çekti

Ancelotti’nin zihniyetini beğendiğini ifade eden Sacchi, “Gittikçe güçlenen bir grup oluşturmak için çalıştı. Kolay olmadı ama Ancelotti futbolun tüm sırlarını biliyor ve kulübün ona verdiği yetenekleri geliştirmeyi başardı. Dürüst olmak gerekirse, Manchester City'nin biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum, ancak bu elemeleri geçecekleri anlamına gelmiyor, çünkü ayrıntılar çok önemli olacak. Bir şeyden eminim. Sonuç üzerine spekülasyon yapmayan ya da sadece rakibi durdurmayı düşünen iki stratejistten bahsediyoruz” dedi.

Ancelotti ve Guardiola’yı özel kılan şeyin sadece aldıkları sonuçlar olmadığını belirten Sacchi, “Ancelotti ve Guardiola en iyi teknik direktörler ve sadece aldıkları sonuçlar değil, bu sonuçlara ulaşma şekilleri de her şeyi anlatıyor. Kazanmak hayati önem taşıyor ama iyi oynamak da kazanmayı kolaylaştırıyor. Kulağa klişe gibi geliyor ama birçok antrenör hala bunu anlamıyor. Futbolu sevenlere bir öneri: Bu maçı kaçırmayın çünkü herkesin hedeflemesi gereken güzellikleri yansıtacak” dedi.