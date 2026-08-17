Arjantinli yıldızın Serie A'ya transferini engelleyen şok gelişme

Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin ardından bu yaz Juventus'a katılmayacak.

"The Athletic" gazetesi, Aston Villa'nın 33 yaşındaki kaleciyi transfer etmek için Juventus'tan yeni bir teklif aldığını bildirmişti. Görüşmeler, transferin bedeli konusunda iki kulüp arasındaki farkın azalmasına katkıda bulunurken, Arjantinli kalecinin kişisel şartları da bir sorun teşkil etmiyordu.

Ancak Juventus transferde ilerlemeyecek ve dikkatini artık kaleci mevkisindeki başka hedeflere yöneltecek.

Bu gelişme, Aston Villa'nın Parma kalecisi Zion Suzuki ile anlaşmaya varmasıyla aynı zamana denk geldi. Kulüp, Suzuki'yi 2026-2027 sezonu için ilk tercihi olarak görüyor.

Aston Villa, Martinez'in geleceğine dair görüşmeler sürerken, Suzuki transferini tamamlamak için müzakereleri hızlandırmaya başladı. Japon milli oyuncunun, Martinez'in geleceği ne olursa olsun İngiliz takımına katılması planlanıyor.

2024 yılında Aston Villa ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Martinez, geçen yaz da kulüpten ayrılma ihtimaliyle güçlü bir şekilde anılmıştı.

Manchester United onunla müzakerelere girmiş, hatta transfer döneminin son aşamalarında kiralık olarak kadrosuna katmak için bir teklif sunmuş, ancak teklif reddedilmişti.

Buna rağmen Martinez, geçen sezon Aston Villa ile temel bir rol oynamaya devam etti. 44 maça çıkarak, teknik direktör Unai Emery'nin takımının Premier Lig'de dördüncü sırayı elde etmesine ve Avrupa Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu.

Martinez, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda da Arjantin'in en öne çıkan oyuncularından biriydi. Ülkesinin milli takımının tüm maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı ve finalde İspanya'ya kaybetti.

Martinez, Eylül 2020'de Arsenal'den ayrılıp kulübe katılmasından bu yana Aston Villa forması altında 256 maça çıktı.

Ayrılması durumunda bu, Morgan Rogers, Youri Tielemans ve Lucas Digne'nin ayrılmasının ardından Aston Villa saflarında büyük değişikliklerin yaşandığı bir yazın parçası olacak.