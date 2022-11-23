Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni: "Oyuncuların hepsi acı içinde"

Lionel Scaloni, Arjantin'in Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a 2-1 yenildiği maçın ardından oyuncuların "acı içinde" olduğunu kabul etti.

Arjantin, salı günü Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi ve takımın oyuncuları, Dünya Kupası'ndaki en şok edici mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. Scaloni'nin öğrencileri, Lionel Messi'nin penaltısı sayesinde 10 dakika içinde öne geçmesine rağmen 2-1 geriye düştü ve maçı çeviremedi.

Mavi-beyazlı takım, 1990'dan beri ilk kez turnuvadaki açılış maçını kaybetti.

Ne söylendi?

Scaloni maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Anlamak zor çünkü iki golü de 4-5 dakika içinde attılar. Sanırım kaleye giden tek şutlarıydı. Ayağa kalkmaktan başka çare yok. Bundan fazlasını analiz etmemize gerek yok.

"Üzücü bir gün ama başımızı kaldıracağız ve devam edeceğiz. İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Devre arasında durumun garip olduğunu söyledik.

"Oyuncuların hepsi acı içinde ama durumu tersine çevirmek istiyorlar. Bu, sonraki maçları kazanmakla olur ve biz de bu noktadayız."

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Messi ve takım arkadaşları kaçırdıkları fırsatlara üzülecekler. Sadece ilk yarıda Lauturo Martinez ile Messi'nin sayılmayan üç golü vardı ve ikinci yarıda Suudi Arabistan'ın kalecisi Muhammed Alowais'in kahramanlıkları, Orta Doğu ekibinin tarihi bir galibiyet almasını sağladı.

Arjantin'i ne bekliyor?

Scaloni'nin öğrencileri, bu krizin ardından C Grubu ikinci maçında 26 Kasım'da Meksika'ya karşı sahada olacak.