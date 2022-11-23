Arjantin'in yıldızı Lionel Messi: "Uzun zamandır böyle bir duruma düşmemiştik"

Arjantinli yıldız, Katar'da Suudi Arabistan'a karşı çok zor bir duruma düştüklerini kabul etti.

Lionel Messi öncülüğünde 2022 FIFA Dünya Kupası’nın favorilerinden biri olan Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında sürpriz şekilde Suudi Arabistan’a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuç tüm dünyayı büyük bir şoka uğratırken gözler Lionel Messi'deydi.

Arjantin adına penaltıdan tek golü atan süperstar, bu mağlubiyetten ders çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından konuşan Messi, maçla ilgili şu yorumu yaptı:

“Bu sonuç zor bir grupta olduğumuzun göstergesi oldu. Bundan sonra gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Uzun zamandır böyle bir duruma düşmemiştik. Ders alıp önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmalıyız.

“Bize inanan ve güvenen insanları üzdük. Biz de bu sonucu beklemiyorduk. Aslında Suudi Arabistan’ın böyle oynayacağını biliyorduk. Sahada fazla aceleci davrandık. Rakip takım oyunu çok iyi daralttı. Boşluk bulmakta zorlandık."

Messi ve Arjantin'i ne bekliyor?

Sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a mağlup olan Arjantin, C Grubu'nun ikinci maçında 26 Kasım'da Meksika ile karşılaşacak.

Messi ve arkadaşları daha sonra grubun son mücadelesinde 30 Kasım'da Polonya ile mücadele edecek.