Arjantin'in yıldızı Lionel Messi: "Kızgınım"

Arjantin kaptanı Lionel Messi, Polonya'ya karşı penaltı kaçırdığı için kızgın göründü.

Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Polonya'yı 2-0 yendiği maçın ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kaptan ilk yarıda bir penaltı kaçırdı ve bu süreçte istenmeyen bir rekor kırdı.

Ancak takım arkadaşları Alexis Mac Allister ve Julian Alvarez sahneye çıkarak Lionel Scaloni'nin ekibine turu getirdi.

Ne söylendi?

Süperstar, maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Penaltıyı kaçırdığım için kızgınım, ancak benim hatamdan sonra takım daha güçlü çıktı.

"İlk golün oyunu değiştireceğini ve açılacağını biliyorduk. Önceki maç bize çok moral verdi ve kazanmamız gerektiğini düşünerek sahaya çıktık."

Messi ayrıca, takımının grup birincisi olarak son 16'ya güvenli bir şekilde kalmasından sonra turnuvanın devamı hakkında da konuştu.

"Avustralya ile maç çok zor olacak. Herkes herkesi yenebilir, tüm şanslar eşit. Her zaman yaptığımız gibi maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız.

"Sakin olmalı ve maç maç gitmeliyiz. Şimdi yeni bir Dünya Kupası başlıyor ve umarım bugün yaptığımız şeyi devam ettirebiliriz."

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Arjantin, Suudi ilk maçta Suudi Arabistan'a karşı aldığı şok mağlubiyetini atlatarak grup birincisi olarak tur atladı ve şimdi Avustralya'yı yenip çeyrek finale yükselmek istiyor.

Lionel Scaloni'nin öğrencileri turu geçtikleri takdirde çeyrek finalde Hollanda veya ABD ile karşılaşacak.

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Arjantin'i ne bekliyor?

Messi ve arkadaşları, pazar günü son 16 turunda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.