Oyun stili Frenkie de Jong ve Federico Valverde'ye benzetilen genç oyuncu artık Manchester City'nin formasını giyecek.

Premier Lig'de son iki sezondur mutlu sona ulaşmasına rağmen bu sezon Arsenal'in gerisine düşen Manchester City, Arjantin ekiplerinden Velez Sarsfield orta saha oyuncusu Maximo Perrone'yi 9.3 milyon euro karşılığında renklerine kattı.

TYC Sports'ta yer alan habere İngiliz ekibi oyuncunun serbest kalma bedeli 8 milyon euro olmasına rağmen kulübüne yaklaşık 9.3 milyon euro ödedi.

De Jong ve Valverde'ye benzetiliyor

Velez Sarsfield altyapısında bir dönem Manchester United forması da giyen ve şu anda teknik direktörlük yapan Gabriel Heinze tarafından fark edilen Perrone, takımının Copa Libertadores'te yarı finale ulaşmasında önemli bir rol oynamıştı.

Defansif orta saha olarak forma giyen genç oyuncunun stili Barcelona forması giyen Frenkie de Jong ve Real Madrid'in yıldıız Federico Valverde'ye benzetiliyordu.

Şu anda Kolombiya'da düzenlenen Güney Amerika U20 Şampiyonası için Arjantin kafilesi ile birlikte olan Perrone, milli maçların tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için İngiltere'ye uçacak ve kısa bir süre içerisinde yeni takımıyla antrenmanlara katılacak.