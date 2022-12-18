2022 Dünya Kupası nefesleri kesen bir finalin ardından Arjantin'in olurken, turnuvaya damgasını vuran isim Lionel Messi oldu.

2022 Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonrasında mağlup eden Arjantin şampiyonluğa ulaşırken, Lionel Messi futbol tarihi boyunca ulaşılması bir hayli zor bir başarıya imzasını attı. Başarılarla dolu kariyeri boyunca birçok önemli rekora imzasını atan Messi, Katar'daki görkemli futbolu sırasında yeni rekorları ulaşmayı başardı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren Messi, Dünya Kupası finallerinin her eleme turunda gol atan ilk oyuncusu oldu.

Maldini'yi geçti, Ronaldo'yu yakaladı

Daha önce Avustralya, Hollanda ve Hırvatistan'a karşı gol bulan efsane oyuncu, final maçının uzatma dakikalarında bir kez daha sahne aldı. Messi ayrıca Brezilyalı efsane forvet Ronaldo'dan sonra Dünya Kupası ve Copa America turnuvalarında 25 gole ulaşan ikinci oyuncu oldu.

2022 Dünya Kupası ile beraber İtalyan futbolunun efsane oyuncusu Paolo Maldini'yi geride bırakan ve Dünya Kupası tarihinin en fazla süre alan oyuncusu olmayı başaran Messi, bu yönüyle de bir rekor daha kırdı.

Penaltı vuruşlarının tamamlanmasının ardından büyük bir mutluluk yaşayan Messi, kupa sevincini kendisi için oynayan takım arkadaşlarıyla paylaştı.