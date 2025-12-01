Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk konuşması dünyada gündem oldu

Ukrayna’daki savaşın yarattığı zorlu koşullar altında mücadele eden Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hem sahada hem de saha dışında gündem yaratmaya devam ediyor. Teknik direktör Arda Turan’ın Shamrock Rovers karşılaşması öncesi yaptığı duygu yüklü konuşma, sadece futbol dünyasında değil, uluslararası medyada da geniş yankı buldu.

Zorlu yolculuklar, güvenlik tehditleri ve günlük hayatın içinde yer alan savaş atmosferine rağmen takımını motive etmeyi başaran Arda Turan, Avrupa arenasında dikkat çekici bir başarı grafiği çiziyor. Konferans Ligi grubunda 9 puanla dördüncü sırada yer alan Shakhtar, hem performansıyla hem de elde ettiği gelirlerle rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Shakhtar, Avrupa gelirlerinde rakiplerine fark attı.

Shamrock Rovers maçı öncesinde Arda Turan’ın yaptığı konuşma ise bir futbol açıklamasından çok daha fazlasıydı. 16 saatlik yolculuğun ardından takımı sahaya hazırlayan Arda Turan, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Ukrayna halkının dayanıklılığından ilham aldığını vurgulamıştı.

Shamrock Rovers maçı öncesinde yaptığı konuşmayla dünyada gündem olan Arda Turan, Ukraynalıların direncine duyduğu saygıyı şöyle dile getirmişti:

"Olumsuzluklardan bahsetmek istemiyorum. Öncelikle oyuncularıma 'teşekkür ederim' demek istiyorum. Neden? 16 saat yolculuk yaptık! 16 saat. Evet, burada her şey mükemmel bir şekilde organize edilmiş. Harika bir otobüsümüz, harika bir uçağımız var ama 16 saatlik bir yolculuğun ardından buradayız. Bir futbol takımı için çok zor. Bugün sabah ısınmasını yaptık, şimdi antrenman yapıyoruz ama özel antrenman, her zamanki antrenmanlarımız değil, çünkü 16 saatin sonunda... Bu bizim için çok zor bir yolculuk."

"Öte yandan, her zaman olumluya bakıyoruz. Bunu nereden öğrendim? Bu insanlardan. Ukraynalılardan. Ukrayna'da patlamalar olduğunda, füzeler, insansız hava araçları uçtuğunda, insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara çok saygı duyuyorum. Bana sorarsan, yüzlerce olumsuz an sayabilirim ama biz olumluya bakıyoruz. Ve tüm dünya liderlerine hitap etmek istiyorum... Trump, belki Putin, belki Erdoğan, belki Zelenski... Çocuklar için artık çok zor. Çocuklar savaşı düşünmek zorunda. Kiev'de bir gece geçirseniz futboldan bahsetmek istemezsiniz ama bu insanlar her gün bu koşullarda yaşıyor. Onlara çok saygı duyuyorum. Ukrayna halkını seviyorum. Oyuncularımı seviyorum. Kazanıp kaybetmeleri önemli değil. Ben onlar için buradayım. Ayrıca Ukraynalıların benim ailem olduğunu hissediyorum. Bunu söylemek istedim çünkü benim için çok duygusal. Soru için teşekkür ederim."

"Bu insanlar patlamalar arasında bile hayata devam ediyor. Onların gücünü görmek bana da güç veriyor. Shakhtar’daki oyuncularım sadece futbolcu değil; aynı zamanda büyük bir cesaretin temsilcileri” sözleri, Arda Turan’ın duygusal çıkışının en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

Arda Turan’ın bu sözleri, Avrupa futbol kamuoyunda büyük takdir toplarken, Shakhtar Donetsk’in Konferans Ligi’ndeki yükselişi de dikkatle takip ediliyor.

Savaşın gölgesinde verilen mücadele, hem teknik heyetin hem de oyuncuların ortaya koyduğu karakterle birleşince, Shakhtar’ın yolculuğu futbol dünyasında ilham verici bir hikâyeye dönüşmüş durumda.