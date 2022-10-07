Galatasaray'ın eski kaptanı, teknik direktörlük kariyerini şekillendirmek için neler yapabileceğini düşünüyor.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski yıldızı Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde neler yapmak istediğini anlattı.

Eski kaptan, sarı-kırmızılı takıma Pep Guardiola ekolünü kazandırmak istediğini vurguladı.

Arda ayrıca elit seviyedeki takımların oynadığı pas oyununun Süper Lig'de uygulanmasının kolay olmadığını da kabul etti.

Ne söylendi?

Haliç Kongre Merkezi'nde "Arda Turan'a Veda" başlığıyla düzenlenen 1905 GSYİAD Aylık Bölge Toplantısı'nda konuşan Arda, hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Ajax'ın neler yaptığını merak ediyorum. Sonrasında tercihim yarı yolda bir takımla başlamamak. Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum.

"Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim.

"Barcelona ve City'nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım."

Arda Turan, direkt oyuna karşı değil

Galatasaray ikonu, Aslan'ın geçen sezon oynadığı Barcelona karşılaşmasına da atıfta bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakip eğer size baskı yapıyorsa direkt oynamaktan da yanayım. Uzun yıllar etkili forvetlerle oynayıp dönen toplardan goller attım. Barcelona'nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla mix etmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum.

"Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75. dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz.

"Oraya bir uzun top atıp seyirci ile beraber oraya yıkılabilirsiniz. Çünkü özellikle Galatasaray taraftarı, o topu o kaleye sokar. Pas oyunu çok geçerli ama kulüp kültürü ile beraber daha değerli şeyler yapabiliriz."