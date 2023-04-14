Teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan Arda Turan, son dönemde düşüşe geçen Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra kariyerini antrenör olarak sürdürme kararı alan Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor’un başına geçmeye hazırlanıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturmasına rağmen düşüşe geçen Istanbul ekibi, genç teknik direktör ile her konuda anlaştı.

Eyüpspor düşüşe geçti

Sezona İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan ve Zafer Turan ile devam eden Eyüpspor, ligde oynadığı son beş maçta sadece dört puan toplayabilmiş ve Samsunspor’un ardından Çaykur Rizespor’un da gerisine düşmüştü.

Ligi play off hattında tamamlaması beklenen Eyüpspor’un yeni teknik direktörü olması beklenen Arda Turan, ilk maçına ise Göztepe karşısında çıkacak.

Şu anda Eyüpspor kadrosunda yer alan çok sayıda isimle daha önce takım arkadaşı ya da rakip olarak aynı sahayı paylaşan Arda Turan, Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra kısa bir süre Manisaspor’da oynamış, sonrasında ise Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giymişti. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan şu ana dek herhangi bir antrenörlük deneyimi ise yaşamadı.