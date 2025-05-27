Arda Turan Avrupa devinin başına geçti

Shakhtar Donetsk, Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor ile yollarını ayırdıktan sonra geleceği merak edilen Arda Turan, Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile anlaştı. 38 yaşındaki genç teknik adam, Ukrayna temsilcisiyle 2027 yazına kadar geçerli 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Shakhtar Donetsk kulübünden yapılan açıklamada, “38 yaşındaki Türk teknik adam ile 2027 yılının yazına kadar sözleşme imzalandı. Arda Turan, Donetsk kulübünün 39’uncu teknik direktörü olacak” ifadelerine yer verildi. Açıklama “Hoş geldin Arda Turan” başlığıyla duyuruldu.

Arda Turan: “Shakhtar’a katıldığım için gururluyum”

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başına geçmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna’da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz.”

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Eyüpspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Antalyaspor ile oynanan sezonun son maçının ardından görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza atan Turan, böylece Avrupa’da teknik direktörlük kariyerine adım atmış oldu.