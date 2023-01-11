A Millî Takım'ın eski kaptanı, özel davet esnasında Metropolitano'da duygusal anlar yaşadı.

Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Arda Turan, eski kulübü Atleti tarafından onurlandırıldı.

Atletico Madrid'in, La Liga'nın 16. haftasında Barcelona'yı konuk ettiği karşılaşmaya davet edilen A Millî Takımı'nın eski yıldızına plaket verildi.

Ayrıca maç öncesi Arda'nın, Atletico Madrid döneminden kesitleri bir klip olarak Metropolitano Stadı'nda yayımlandı.

Atleti'nin eski yıldızı, bu duygusal anları anlattı.

Ne söylendi?

Instagram hesabından paylaşım yapan Arda Turan, davetle ilgili şu duygusal mesajı yazdı:

"Barcelona’ya transfer olduktan sonra, Madrid’e sadece deplasman maçları için gitmiştim. Atlético, benim evimdi. Uzaktık, buna rağmen hiç kopmamıştık.

"Bir gün Madrid’den bir telefon aldım; Atlético’nun beni Metropolitano’da ağırlayıp, ödüllendirmek istediği söyleniyordu. Hayat garip… Madrid’den Barcelona için ayrılmıştım, Madrid’e bir Barcelona maçıyla dönüyordum.

"Yıllar sonra adım attığınız bir yerde dolaşmaya başladığınızda, hatıralar parmak izleri gibidir zihninizde. Yavaş yavaş yükselir, her yeni adımda farklı bir an gelir aklınıza.

"Havaalanına indiğimde gördüğüm ilk şey Atlético’nun uçağı oldu. Tüm o mücadele, kazanılan, kaybedilen maçlar, güzel, zor günler, tüm hatıralar oradaydı. Birkaç saniye içinde o kadar duyguyu bir arada yaşadım ki, gözlerim doldu…

"Çok sevdiğiniz bir şehre geldiğinizde en sevdiklerinizi görmek, en mutlu hissettiğiniz yerlerde olmak istersiniz. Güzel anların tadını daha fazla çıkarmak için zamanın durmasını dilersiniz. İlk iş, sevgili dostum Şef Sandro’nun sahibi olduğu restoranı Ten Con Ten’e gittim. Kulağınızda hep tanıdık bir şarkı çalar gibi hissettiğiniz yerlerden biridir benim için. Menüsü bile hâlâ aklımdadır. Uzun, eski günleri yâd eden sohbetler, sarılmalar, güzel hatıralar…

"O akşam, Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçimiz Sayın Burak Çapar ile tanışma onuruna nâil oldum. Çok kibar, çok nazikti; gurur duydum. Yıllar sonra evinde, evimde gibi hissettirdi."

Arda Turan'ı ne bekliyor?

Galatasaray'ın eski yıldızı, teknik direktörlük kariyerine adım atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce bu konuyla ilgili açıklama yapan Arda, kendi ekibini kurduğunu söylemişti.