Galatasaray’da sonlandırdığı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe Eyüpspor ile adım atan efsane futbol adamı Arda Turan, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler’in kalitesine vurgu yapan Turan, “Arda Güler ile çalışma fırsatı bulabilirse, genç oyuncuyu mutlaka oynatacağını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği Spor Zirvesi’ne katılan Turan, Arda Güler ile aynı yaştaki Arda Turan’ı kadrosunda bulundurması halinde hangisini oynatacağı yönündeki sorunun ardından, Arda Güler ile ilerleyen yıllarda birlikte çalışmak isteyebileceğinin sinyallerini verdi:

“Ben Arda Güler'i oynatırdım. Şimdi biraz gerçekçi cevap vermek lazım.

Eski Arda Turan'ı oynatma şansım yok ama Arda Güler'le belki ileride bir yerde çalışma fırsatım olur. O yüzden böyle söylüyorum.

Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu bir arada sahaya yansıtmak istiyorum. Belki günün birinde Barcelona’nın teknik direktörü olabilirim”