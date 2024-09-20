Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez bir resmi etkinlikte el ele görüntülendi.

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, sadece futboluyla değil, özel hayatıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcu, sevgilisi Duru Yaman ile birlikte ilk kez bir resmi etkinlikte el ele objektiflere poz verdi. Daha önce sosyal medya hesapları üzerinden ilişkilerini duyuran Güler ve Yaman çifti, Real Madrid’in yıldız kalecisi Thibaut Courtois için çekilen belgeselin galasına katıldı.

Galada samimi halleriyle dikkat çeken çift, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Neşeli tavırları ve yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleri, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Mutlulukları gözler önünde

Arda Güler'in basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez resmi bir etkinlikte boy göstermesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ikilinin ilişkisi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Galada sergiledikleri samimi anlarla dikkat çeken Arda Güler ve Duru Yaman, gece boyunca yan yana oturarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Çiftin bu ilk resmi çıkışı, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.