Fenerbahçe’nin genç yıldızı geleceğini şekillendirmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Galler’i 2-0 mağlup ettiği milli maçta attığı harika gole adından bir kez daha söz ettiren yıldız oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Genç oyuncunun transferine ilişkin gerçekleştirilen toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Arda’nın geleceğinin tarafların birkaç gün içerisinde yapacağı ikinci görüşmeyle netlik kazanacağı ifade edildi.

Sports Digital’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Arda’nın bir yıl daha takımda kalması için genç oyuncuya iki seçenek sundu. Fenerbahçe yönetimi Arda’ya bir yıl daha takımda kalmasını ya da bonservisini verecekleri takımdan bir yıl kiralamayı teklif etti.

Türk futbol tarihine geçti

18 yaşındaki oyuncu geleceğine karar vermek için yönetimden süre isterken, Avrupa’nın dev kulüpleri de bu süreci yakından takip etti.

İtalyan basını Milan’ın Arda’nın 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu öne sürerken, Hollanda ekibi Ajax’ın da genç oyuncuyla yakından ilgilendiği biliniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan ve bu karşılaşmalara altı gol, altı asist sığdırmayı başaran Arda, Galler’e attığı golle A Milli Takım formasıyla bir resmi maçta gol atan en genç futbolcu olmuştu.