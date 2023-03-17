Fenerbahçe’nin genç yıldızı Sevilla karşısındaki oyunuyla UEFA Avrupa Ligi’nin 2022-2023 sezonunda bir ilk oldu.

İspanya’da 2-0 mağlup olduğu Sevilla’yı Kadıköy’de 1-0 yenmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe’de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan genç yıldız Arda Güler’in performansı göz kamaştırdı. Opta'nın verilerine göre maç boyunca rakiplerini 12 kez geçmeyi deneyen Arda karşılaşmayı yedi başarılı çalımla tamamlarken, 18 yaş 20 gün ile UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon en az yedi çalım atan 20 yaş altındaki en genç oyuncu oldu.

Listede Di Maria ve Doku da var

UEFA Avrupa Ligi’nde bir maçta en az yedi çalım atan Arda dışındaki en genç oyuncu Rennes’in oynadığı her iki Shakhtar Donetsk karşılaşmasını da yedişer çalımla tamamlayan 20 yaş ve 294 günlük Belçikalı yıldız Jeremy Doku olurken, listenin en yaşlı ismi ise son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Angel Di Maria oldu.

Sevilla karşısında maç boyunca 23 kez ikili mücadeleye giren ve bu mücadelelerin 16’sından galip ayrılan arda sahanın en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu olurken, dört kezle sahanın en çok faul alan ismi olmayı da başardı. 84 dakika sahada kalan Arda, aynı zamanda 2022-2023 sezonunda en fazla süre aldığı maçı oynadı.