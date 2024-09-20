Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, takım arkadaşı Thibaut Courtois’nin Stuttgart karşısındaki performansına hayran kaldı.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından takım arkadaşı Thibaut Courtois’in performansını övdü. Santiago Bernabéu’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger ve Endrick’in golleriyle galibiyete uzanırken, Courtois’nin sergilediği üst düzey performans galibiyette kilit rol oynadı.

Stuttgart, maç boyunca birçok net gol fırsatı bulmasına rağmen, Courtois’nin yaptığı kritik kurtarışlarla geri çevrildi. Real Madrid’in Belçikalı kalecisi, maç boyunca birkaç harika kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu ve galibiyeti getiren en önemli isimlerden biri oldu.

Arda'yı çok etkiledi

Arda Güler, Courtois’nin gösterdiği performans karşısında sessiz kalmadı ve Courtois’nin son Instagram gönderisine “Normal değil” yorumunu bırakarak hayranlığını dile getirdi. Güler’in bu kısa ama etkileyici yorumu, Courtois’nin performansının takım arkadaşları üzerinde de ne kadar büyük bir etki bıraktığını gözler önüne serdi.

Real Madrid, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaparken, Courtois’nin performansı uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.