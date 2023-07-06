Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Arda Güler, bugün saat 15.00'te İstanbul'dan ayrılıyor ve imza için Madrid'e gidiyor.

Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın birçok devini karşı karşıya getiren Arda Güler, kararını Real Madrid'den yana kıldı.

18 yaşındaki orta saha, bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulacağı tahmin edilen bonservis ücreti ile dünya devine transferini gerçekleştiriyor.

Arda Güler, ne zaman gidiyor?

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arda, perşembe günü saat 15.00'te Madrid'e uçacak. Aynı günün akşamı Los Blancos ile sözleşme imzalayacak olan genç yıldız, cuma günü ise basına tanıtılacak.

Luka Modrid ve Toni Kroos detayı

Arda'yı ikna etmek için birçok kulübün devreye girdiği biliniyor. 18 yaşındaki orta sahanın, Brighton'ın sunumunu ve projesini çok beğendiği ve Premier Lig kulübüne özel teşekkür ettiği bildirildi.

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kulübün teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de millî futbolcu ile görüntülü konuşma yaptığı gelen bilgiler arasında.

Ancelotti'nin Arda'ya, "Modric ve Kroos'un kanatları arasında yükseleceksin. Onlardan çok şey öğreneceksin" dediği iddia ediliyor.