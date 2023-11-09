Arda Güler Real Madrid’de neden oynamıyor? Ancelotti açıkladı

Braga engelini 3-0’lık skorla geçen Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler’e neden süre vermediğini açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hem Rayo Vallecano hem de Braga karşılaşmalarında maç kadrosunda yer alan ancak süre almayan milli futbolcumuz Arda Güler’in durumunu değerlendirdi. İspanyol ekibinin 3-0 kazandığı Braga maçı sonrasında konuşan İtalyan teknik direktör, Arda’nın ciddi bir sakatlıktan çıktığını ve zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ancelotti ne söyledi?

Arda’yı yüzde 100 hazır olmadan sahaya sürmek istemediğin dile getiren Ancelotti, “Arda hakkında çok dikkatli davranıyoruz ve acele etmek istemiyoruz. Kesinlikle bir risk almak istemiyoruz. Oldukça ciddi bir sakatlıktan çıktıktan sonra takımla sadece dört antrenmanı tamamladı. Yakında yüzde 100 hazır olduğunda oynayacak ama şu anda onu korumak istiyoruz” dedi.

Yaz transfer döneminde aralarında Barcelona, PSG ve Milan’ın da olduğu çok sayıda dev kulüpten teklif almasına rağmen Real Madrid’i tercih eden Arda, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığımız sezonda 35 karşılaşmaya çıkmıştı. Son dönemde A Milli Futbol Takımı’nda da önemli roller alan 18 yaşındaki oyuncunun Galler’e attığı gol futbol gündemine oturmuştu.