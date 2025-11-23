Arda Güler neye uğradığını şaşırdı: Perez’den olay transfer! Real Madrid’de işler karışabilir

İspanyol devi Real Madrid’de oynayan milli oyuncumuz Arda Güler, gösterdiği performansla bu sezon tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak kulübün yeni transfer hamlesi onu fazlasıyla şaşırtabilir.

Ne söylendi?

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, orta sahaya Liverpool'un Macar futbolcusu Dominik Szoboszlai'yi transfer etmek istiyor. Donbalon'da yer alan haberde Başkan Florentino Perez'in, bu transferle bizzat ilgilendiği ifade edildi.

Arda Güler ile Szoboszlai, Türkiye ile Macaristan ile oynanan millî maçta gerginlik yaşamıştı. Bu gerilim, sosyal medyaya da yansımıştı. Szoboszlai'nin ocak ayında Madrid'e gelmesi halinde Arda'nın forması tehlikeye girebilir.

Performansı

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Millî oyuncu söz konusu 16 karşılaşmada 3 gol atıp 6 asist yaptı.

20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro.