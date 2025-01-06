Arda Güler İspanya Kral Kupası'nda bir imkansızı gerçeğe dönüştürdü!

Real Madrid, Copa del Rey'de Deportiva Minera deplasmanında 5-0 galip gelerek bir üst tura yükselirken, maçta parlayan isim ise 19 yaşındaki Türk yıldız Arda Güler oldu. Maça sağ kanatta başlayan Arda, sadece iki gol atmakla kalmadı, aynı zamanda genel performansıyla takımını sırtladı.
İstatistiklerle Arda Güler
Arda Güler'in Deportiva Minera karşısındaki performansı, canlı skor platformu Sofascore tarafından "10/10" olarak değerlendirildi. İşte genç oyuncunun dikkat çeken istatistikleri:
- Dakika: 90
- Topla buluşma: 95
- Gol: 2
- Şut: 4
- Pas: 61/71
- Kilit pas: 5
- Uzun pas: 3/3
- Çalım: 3/4
- ikili mücadele: 8/12
Geleceğin yıldızı
Arda Güler’in bu performansı, genç yıldızın Real Madrid'in önümüzdeki yıllarında ne denli büyük bir rol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi. Estadio Cartagonova'daki oyunu, sadece gol becerisiyle değil, pas dağıtımı, dripling ve fiziksel mücadelelerdeki başarısıyla da dikkat çekti.
Real Madrid taraftarları, genç oyuncunun bu formunu korumasını umarken, Arda’nın ilerleyen dönemde daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.