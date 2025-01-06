Arda Güler İspanya Kral Kupası'nda bir imkansızı gerçeğe dönüştürdü!

Geleceğin yıldızı

Arda Güler’in bu performansı, genç yıldızın Real Madrid'in önümüzdeki yıllarında ne denli büyük bir rol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi. Estadio Cartagonova'daki oyunu, sadece gol becerisiyle değil, pas dağıtımı, dripling ve fiziksel mücadelelerdeki başarısıyla da dikkat çekti.

Real Madrid taraftarları, genç oyuncunun bu formunu korumasını umarken, Arda’nın ilerleyen dönemde daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.