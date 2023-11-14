Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid yıldızı Arda Güler için ortaya yeni bir iddia atıldı.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Los Blancos ile henüz resmî maçına çıkamadı.

İspanya'nın önemli yayın organlarından MARCA'da, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan 18 yaşındaki süper solak ile ilgili bir yazı yazıldı.

Jose Felix Diaz'ın yazısında, Arda'nın sakatlığının Braga karşılaşmasından önce bilindiği aktarıldı. Genç yıldızın geri dönüş tarihinin ise verilmediği kaydedildi.

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Neler söylendi?

İşte Diaz'ın MARCA'daki Arda Güler yazısından öne çıkan yorumlar:

"Real Madrid'de liderler ve hocalar nettir. Öncelik, insan sağlığıdır ve bunun için tüm baskıyı üzerlerinden atmak, takvime bakmak yerine tedaviye bakmak isterler.

"Türk oyuncu iki kez sakatlıktan kurtulacak gibi görünüyorken her şey alt üst oldu. Kulüp, maç eksikliğinin ona zarar vermesini önlemek için çalışıyor.

"Öncelik, büyük umutlar beslenen 18 yaşındaki bir genci kurtarmak. Şu anda parola net. Tarih yok, olası bir iyileşme için tarih belirlemek yok. Böyle bir şey yok. Şimdi önemli olan neyin yanlış gittiğini arayıp bulmak ve genç oyuncunun depresyona girmesini önlemek.

"İtalyan teknik adam, forvet oyuncusuyla mümkün olduğunca çok ilgilenmek isteyen ilk kişi oldu. Hatta geçtiğimiz çarşamba günü (Braga maçında), Türk forvetin olası probleminin daha fazla konuşulmasını önlemek ve Santiago Bernabeu'nun nasıl bir yer olduğunu test edip deneyimlemesi için yedek kulübesindeki yerini aldı.

"Soyunma odasında, onun tekrar sakatlandığını biliyorlardı ve herkes onun yanındaydı. Maçın sonunda bile Ancelotti oyuncuya yaklaşarak sahnenin hâlâ orada olacağını, onu bekleyeceğini ve şu anda yapması gereken son şeyin acele etmesi olduğunu anlatmaya çalıştı.

"Türk'e olan güven tam ve mutlak. Ayrıcalıklı bir oyuncu olarak görülüyor ama vücudu hâlâ eğitimde. Reçete açık: Sıfır baskı ve dünyadaki tüm huzur. Geri sayım, 2024'te başlıyor."