Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferi sanılandan çok daha yüksek bir bedelle gerçekleşti.

Fenerbahçe’den ayrılarak transfer olduğu Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan milli futbolcu Arda Güler’in transferine ilişkin oldukça çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Barcelona’ya yakın bir podcast kanalı olan Siempre Positivo’da yer alan habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki genç oyuncunun transferinde dev bir komisyon ve imza parası ödemeyi kabul etti.

Arda’nın sözleşmesindeki 17,5 milyon euroluk serbest kalma maddesine rağmen bir iyi niyet gösterisi olarak Fenerbahçe’ye bonuslar haricinde 20 milyon euro ödeyen Real Madrid, habere göre bu transfer için Arda’nın babası Ümit Güler’e 15 milyon euro komisyon ödedi.

8 milyon euroluk imza parası

Ayrıca Arda da babasına yapılan bu ödemenin yanı sıra 8 milyon euro imza parası aldı.

İki isme yapılan toplam ödeme 23 milyon euroyu bulurken, bu miktar Fenerbahçe’ye yapılan 20 milyon euroluk ödemeyi geride bıraktı. Arda’nın yeni takımıyla göstereceği performans merakla beklenirken, yıldız oyuncu ilk antrenmanında göz doldurdu.

Real Madrid formasını ilk olarak takımının ABD kampında giyecek olan Arda’nın kiralanıp kiralanmayacağı da bu kamp sonrasında netleşecek.