Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli genç yeteneklerden biri olan Vitor Roque, kariyerine İngiliz futbolunda devma edebilir.

Vitor Roque'nin Brezilya'nın umut vaat eden yeteneğinden "Barcelona tarihinin en kötü transferlerinden biri" olarak adlandırılmasına giden yolculuğu, futbol transferlerinin yüksek riskli dünyasını somutlaştırıyor.

Başlangıçta Robert Lewandowski'nin potansiyel halefi olarak kutlanan Roque'nin Avrupa futboluna geçişi hiç de pürüzsüz olmadı. TeamTalk'a göre, yüksek beklentilere rağmen, Nou Camp'taki performansı hayal kırıklığı yarattı ve bu da nadiren kullanılmasına ve sınırlı etki göstermesine neden oldu.

Bekleneni veremedi

Athletico Paranaense'de etkileyici bir dönem geçiren Roque, burada 81 maçta 28 gol atıp 11 asist yaptıktan sonra, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak Barcelona'nın 40 milyon euro karşılığında transfer ettiği isim oldu.

Ancak, La Liga'ya uyumu zorlu geçti. Eski teknik direktör Xavi yönetiminde, Roque, sadece 16 maçta yarım saatten fazla süre alabildi. Attığı mütevazı iki gol, Brezilya'daki üretken formuyla keskin bir tezat oluşturuyor.

Barcelona elden çıkartmak istiyor

Barcelona'nın daha önce satmaya isteksiz olduğu yönündeki haberlere rağmen, son güncellemeler, kulübün artık genç forveti doğru teklif gelirse elden çıkarmaya açık olduğunu gösteriyor.

Bu gelişme, Roque'yi tehlikeli bir konuma yerleştiriyor ve onu kulübün en başarısız yatırımlarından biri yapma potansiyeli taşıyor, Brezilyalı diğer ithalatlar Vinicius Junior ve Rodrygo'nun başarısını tekrarlamakta zorlanıyor.

Manchester United yakından takip ediyor

Manchester United, Roque'yi almak için ilk adımı atan kulüp oldu ve genç forvetin hücum hattını hareketlendirmesini bekliyorlar. Bu arada, daha önce ilgilenen Chelsea, Barcelona'nın bir başka genç yeteneği Marc Guiu'yu transfer etmeye yakın olduğu için Roque'ye olan ilgisini kaybetmiş görünüyor.

Bu senaryo, kulüplerin stratejik ihtiyaçlarını ortaya çıkan yetenekler ve finansal değerlendirmeler ışığında sürekli olarak değerlendirdiği transfer pazarının akışkan dinamiklerini vurguluyor.

Roque için sırada ne var?

Barcelona ve Roque seçeneklerini tartarken, önümüzdeki haftalar ileriye dönük yolu belirlemede kritik olacak. Roque için bir hareket, yeniden başlangıç ve onu Güney Amerika'nın en çok izlenen yeteneklerinden biri yapan formunu yeniden keşfetme şansı sunabilir.

Barcelona için ise, yatırımlarının mümkün olduğunca fazlasını geri almak ve gelecekteki zorluklar için kadrolarını yeniden kalibre etmek söz konusu.

Vitor Roque'nin hikayesi, futbol transferlerinin öngörülemezliğinin dokunaklı bir hatırlacısı gibi görünüyor. Potansiyelin bol olduğu, risklerin yüksek olduğu ve başarı ile başarısızlık arasındaki çizginin sıklıkla ince olduğu bir dünya. Barcelona, Roque'yi elden çıkarmayı düşünürken, futbol kamuoyu gelişmeleri takip ediyor ve bugünün zorlanan yıldızının yarının dirilen kahramanı olabileceğinin farkındalar.