Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğindeki Kenan Yıldız faktörü ortaya çıktı!

Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen genç Türk yıldız, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yeterince şans bulamadı. Arda, bu sezon 30 maçta forma giydi, ancak büyük çoğunluğunda yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Son dokuz maçta sadece iki kez sahaya çıkan 19 yaşındaki oyun kurucu, Copa del Rey’de Real Sociedad ve La Liga’da Real Betis karşısında sınırlı süreler aldı. Ancelotti’nin sisteminde kendine yer bulamayan Arda’nın, bu yaz kiralık ya da kalıcı olarak takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Serie A öncelikli tercih

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler’in geleceği konusunda net bir tercihi var. Sport'ta yer alan habere göre genç yıldız, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi Bundesliga ekiplerinin ilgisine rağmen Serie A’da oynamayı tercih ediyor.

Bu kararında, vatandaşı Kenan Yıldız’ın Juventus’ta son dönemde gösterdiği başarılı performansın büyük rol oynadığı belirtiliyor. Arda'nın özellikle AC Milan ve Inter Milan gibi kulüplerin radarında olduğu ifade ediliyor.

Real Madrid, kontrolü elinde tutmak istiyor

Real Madrid, Arda Güler’in ayrılığına kesin gözüyle baksa da, oyuncunun geleceği üzerinde kontrol sahibi olmayı hedefliyor. Bu nedenle, eğer kalıcı bir transfer gerçekleşirse geri satın alma maddesi eklenerek oyuncunun ilerleyen yıllarda tekrar kulübe kazandırılma ihtimali korunacak.

İtalya devleri Milan ve Inter’in yaz transfer döneminde Arda için en ciddi adaylar olduğu konuşulurken, Real Madrid’in nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.