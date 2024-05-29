Türk futbolunun EURO 2024'teki en büyük umutlarından olan Arda Güler'in bonservis bedeli netlik kazandı.

La Liga’da şampiyonluğa uzanan ve Şampiyonlar Ligi’nde Dortmund ile oynanacağı finale hazırlanan Real Madrid’de milli oyuncu Arda Güler’in gelişimi dikkatleri çekerken, bu gelişim genç oyuncunun bonservis bedeline de yansıdı.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yaptığı güncellemede Arda’nın güncel bonservis bedelini 67.9 milyon euro olarak belirledi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e 20 milyon euro karşılığında transfer olan Arda böylece değerini sadece bir yıldan kısa bir süre içerisinde neredeyse 3.5 kat yükseltmiş oldu.

Real Madrid kadroda tutacak

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun son bölümüne dek yeterince forma şansı bulamayan 19 yaşındaki oyuncu La Liga’da 10 maçta 6 gol atmıştı.



Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund’u elemesi halinde Türk futbol tarihinin Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan ilk oyuncusu olmayı başaracak olan Arda’nın çok sayıda transfer teklifi almasına rağmen gelecek sezon da Real Madrid’de kalmak istediği biliniyor. İspanyol ekibinin de tüm bu tekliflere rağmen Arda’yı takımda tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.