Fenerbahçe'nin genç yıldızının fazla süre alamaması, sarı-lacivertli yönetimin başını ağrıtabilir.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı çıkışla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran ve kupasız geçen sezonun en önemli kazanımı olarak dikkat çeken Arda Güler'in Jorge Jesus yönetiminde fazla süre alamaması sarı-lacivertli camiada endişeye neden oldu.

NTV Spor'da yer alan haberde Arda'nın kontratındaki süre maddesi olduğu yönündeki iddialar değerlendirilirken, bu durumun Fenerbahçe'yi zorlayabileceği kaydedildi.

17 Mart 2022'de Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan genç oyuncunun 2025'e dek sürecek kontratında, "1500 dakikanın altında oynaması halinde serbest kalma bedeli 5 milyon euro olur. 1500 dakikanın üzerinde oynaması halinde ise serbest kalma bedeli 17.5 milyon eurodur" şeklinde bir madde olduğu yönündeki iddia, Fenerbahçeli taraftarlar arasında endişeye neden oldu.

A Milli Takım'da da oynadı

Süper Lig'de son 5 maçta şans bulamayan milli oyuncu, sezon başından bu yana ise sadece 32 dakika forma giyebildi. Yetenekli oyuncu 305 dakikaya 3 gol, 1 asist de sığdırmayı başardı.

Jorge Jesus'un zamana ihtiyacı olduğunu belirttiği Arda, A Milli Takım'da da süre alırken, oyuncunun bonservisinin Gençlerbirliği'nde olan kısmı da geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe tarafından alınmıştı.