Real Madrid'in orta sahası Arda Güler'in eylül sonunda antrenmanlara başlayacağı iddia edildi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, yaşadığı sakatlıkla tüm hayranlarını üzdü. Genç yıldız, takımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampından ayrılarak tedavisi için Madrid'e döndü.

Yeni sezon için vakit daralırken Arda'nın da sahalara ne zaman döneceği büyük bir merak konusu oldu.

İddialar neler?

İspanyol AS gazetesi, genç orta sahasının iki ay sonra antrenmanlara başlayabileceğini iddia etti. Rapora göre Arda, eylül ayının sonlarında takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

Haberin devamı aşağıda

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin, takım kadrosunda Arda iyileşene kadar Nico Paz'a görev vereceği gelen bilgiler arasında.

Arda Güler ne demişti?

Yıldız orta saha, sakatlığının ardından Twitter'dan İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı metinde sakatlığıyla ilgili şunları söylemişti:

"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum.

Desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid."

Arda'nın sahalara tam olarak ne zaman döneceği merakla bekleniyor.