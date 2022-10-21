Türk futbolunun en dikkat çeken yeteneklerinde biri olan Arda Güler'in çıkışı yaklaşan oyuncdaki değerleri oldukça dikkat çekici.

Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon sergilediği performansla genç yaşına rağmen Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olduğu ortaya koyan genç yıldızı Arda Güler'in, futbolseverlerin merakla beklediği Football Manager 2023'teki profili büyük bir heyecan yarattı.

17 yaşındaki oyuncu, oyunun en yetenekli genç oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

Ligde fazla şans bulamadı

Oyuncuların değerlerinin 1-20 arasında değiştiği oyunda özel yetenek, teknik, pas ve ilk kontrol gibi değerlerinin tamamı 16 ve üzerinde olan Arda, futbol dünyasında geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak nitelendirildi. Geçen sezon ligde şans bulduğu 12 karşılaşmada üç gol ve üç asistle oynayan genç oyuncu, bu sezona da oldukça iyi başlamıştı.

Jorge Jesus yönetimindeki geniş rotasyonda fazla şans bulamasa da bu sezon ligde dört maçta 33 dakika süre ala Arda, bu karşılaşmalara iki gol sığdırmayı başarmıştı. Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer olan ve adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Arda'nın sarı-lacivertli takımla olan kontratı 2025 yazında sona erecek.