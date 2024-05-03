Real Sociedad deplasmanında attığı golle takımına üç puanı kazandıran Arda, bu başarının ödülünü çok geçmeden aldı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılarak Real Madrid’e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler için beklenen an artık çok yaklaştı. Geçtiğimiz hafta takımının Real Sociedad deplasmanında oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 1-0 sona eren karşılaşmada galibiyeti getiren golü atan Arda’nın, Santiago Bernabeu’da 11 çıkacağı ilk maçın bu hafta oynanacağı Cadiz maçı olması bekleniyor.

Ancelotti kalmasını istiyor

İspanya’dan Real Betis ve Sevilla’nın yanı sıra İspanya dışındaki birkaç takımından da transfer teklifi almasına rağmen gelecek sezon da Real Madrid’de kalmak isteyen Arda’nın bu düşüncesi Real Sociedad maçının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından da desteklenmiş ve İtalyan teknik adam, “Arda bizim için gelecekte çok önemli bir oyuncu olacak. Gelecek yıl burada kalacağından şüphe yok” ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid’e transfer olmadan önce Ajax, Sevilla, Barcelona ve Milan’dna da teklifler alan Arda hafta içinde yaptığı açıklamada transfer sürecinde Ancelotti ile üç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtmişti. Ligin kalan haftalarında bolca süre alması beklenen milli oyuncu bu sezon şu ana dek sahada kaldığı 163 dakikaya iki gol sığdırma başarısı göstermişti.